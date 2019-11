Man zwaar mishandeld bij McDonald's in Enschede: politie toont beelden

De mishandeling vond al een hele tijd terug plaats, op Bevrijdingsdag, 5 mei 2016. Waarom maakt de politie de beelden van de ruziezoekers nu pas openbaar?

Verkeerde verdachten

Politiewoordvoerder Paul Koetsier legt uit: "We hebben deze zaak al heel lang in onderzoek en er waren ook verdachten in beeld. Maar gaandeweg het onderzoek bleken dit toch niet de juiste personen te zijn."

"Dan kunnen we de zaak laten voor wat die is, maar deze mishandeling ging gepaard met zoveel geweld dat we deze ruziezoekers alsnog willen vinden. Daarom tonen we de beelden nu alsnog."

Jongen staart naar de man

Het 23-jarige slachtoffer is op 5 mei bij het bevrijdingsfestival op het terrein van de Universiteit Twente. Rond middernacht vertrekt hij en rijdt daarna naar het restaurant op het meubelplein. "Hij staat daar buiten te wachten op zijn vrienden, als hij merkt dat hij de hele tijd wordt aangekeken door een jongen", zegt Koetsier. "De 23-jarige man zegt er iets van, gaat daarna naar binnen en doet zijn bestelling. De jongen die hem de hele tijd aanstaarde fietst weg."

"Als de man binnen bestelt komen twee mannen bij hem staan. Die beginnen meteen te dreigen dat hij op moet passen. Een man met een grijs vest zegt dat hij van zijn broertje af moest blijven. Daarna loopt het helemaal uit de hand."

In gezicht en rug geschopt

"Het geweld dat de twee gebruiken is echt buitenproportioneel", zegt Koetsier. "Hij wordt in het gezicht geslagen en als hij op de grond ligt wordt er tegen zijn gezicht en rug geschopt en wordt hij ook hard geslagen."

Het geweld wil de politie niet laten zien. "Het zijn heftige beelden, het gaat ons erom de verdachten te vinden. Die staan duidelijk op de beelden van de camera's", zegt Koetsier.

Verwondigen in gezicht

De 23-jarige man hield er diverse kneuzingen aan over en wondjes in zijn gezicht. Ook zijn jas en telefoon waren beschadigd. "Hij heeft er geestelijk lang last van gehad, maar nu gaat het beter met hem. Hij begrijpt niet waarom ze zonder aanleiding zo tekeer gingen, in een vol restaurant."

Wie de mannen herkent, wordt verzocht de tiplijn van de politie te bellen: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem blijven? Reageer dan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Anoniem en digitaal tippen bij Meld Misdaad Anoniem kan hier: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Update 10 maart: de verdachten hebben zich gemeld bij de politie.