Aspergeseizoen start volgend jaar eerder: Raalter bedrijf teelt 'het witte goud' in een kas

Door de asperges in een kas van 25 graden te kweken, is de koningin onder de groenten eerder volgroeid en kunnen de eerste asperges al begin maart geteeld worden.



Normaal gesproken begint het seizoen pas in april, maar door de kassen te verwarmen, kan het ‘witte goud’ eerder uit de grond.



Intensiever telen

"We gaan hier in de kas exact dezelfde asperges kweken, als in de buitenteelt", vertelt De Weerd. Alleen komen de planten dichter op elkaar te staan, we hebben minder last van virussen en insecten. Dus we kunnen veel intensiever telen, meer planten op een vierkante meter dan in de buitenteelt."

Overigens wordt het 'kastelen' van asperges elders in het land ook al toegepast. "In Brabant en Limburg wordt het al gedaan, maar voor de bovenste helft van het land is het wel uniek", zegt De Weerd.

Het hele jaar?

Met de komst van de 'kasasperge' naar Salland, rijst natuurlijk ook de vraag of De Weerd ons in de toekomst het hele jaar door van verse asperges kan voorzien.

"Nee, dat zal het absoluut niet worden. De plant heeft maar beperkte energie en we kunnen dus alleen het seizoen een paar weken vervroegen. Voor de rest gaan we aan het seizoen niet tornen."