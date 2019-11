Hengelo's slachtoffer busongeluk Portugal: wat moet ik de chauffeur kwalijk nemen?

Nee, veel geslapen heeft Hans de Boer uit Hengelo niet, vannacht. Telkens gingen zijn gedachten terug naar dat vreselijke ongeluk in de nacht van 17 op 18 juni 2015 in Portugal. De Boer overleefde, maar dat gold niet voor alle inzittenden. Gisteren moest hij getuigen voor de rechtbank in Portugal. Dat gebeurde via een live-verbinding vanuit de Almelose rechtbank.

De herinneringen kwamen weer terug nadat De Boer heel gedetailleerde vragen gesteld kreeg van de rechter, een officier van justitie en een advocaat. "Allemaal vragen over dat ellendige, verdrietige ongeluk. Dan komen een jaar en negen maanden later de herinneringen wel naar boven."

Auto nergens te bekennen

De Boer had samen met zijn vriendin eigenlijk niet eens in de bus moeten zitten. Toen de Hengeloër in Portugal was geland, rekende hij er op dat een auto klaar zou staan, maar die was nergens te bekennen. In overleg met een reisleider besloot het stel in een gereedstaande bus te stappen.

Het ging echter gruwelijk mis. De buschauffeur verloor de macht over het stuur en de bus gleed op de snelweg A22 van de weg en bij een talud naar beneden. Bij het ongeluk kwamen vier personen om het leven.

Het licht ging uit

"Ik hoorde mensen roepen. Pas op! Op luide toon. Ik herinner me nog dat de bus ging kantelen en dat mijn vriendin en ik werden gelanceerd. We gingen dwars door de bus. Toen ging het licht uit."

De Boer kwam weer bij en zijn vriendin en hij keken elkaar aan. "Alles oké? Beiden hadden het ongeluk overleefd. "En toen kwam een man achter uit de bus gekropen met zijn driejarige kind op de arm. Mijn vrouw is dood zei hij."

Wat moet ik chauffeur kwalijk nemen?

De Boer lag zelf enkele dagen in het ziekenhuis. Naar de oorzaak kan hij enkel gissen. "De bus was pas laat weg, omdat wij er nog bij in kwamen. De airco was kapot. De chauffeur is in ieder geval ergens door afgeleid. De Boer neemt de man weinig kwalijk. "In dit geval gaat het om een 56-jarige man met drie kinderen. Wat moet ik hem kwalijk nemen? Dat hij een fout heeft gemaakt?"

Gisteren werd De Boer dus als getuige gehoord door de rechtbank in Portugal. "Ik denk dat het een schuldigverklaring wordt", spreekt de Hengeloër een verwachting uit over het oordeel van de rechter. Hoe hoog de strafmaat wordt? "Ik hoop dat het meevalt voor die man. Je haalt er niemand mee terug en ik denk dat hij genoeg gestraft is. Daar kan ik me best iets bij voorstellen."