Weekendtips van OverUIT voor 11 en 12 maart

Kunstmiddag bij Quintus in Kampen

Zaterdag vanaf 14.00 zijn er drie workshops in het kunstencentrum aan de Vloeddijk. ‘Dansen in de jungle’ is een kleuterdans. In de workshop ‘Er was eens’ legt schrijfster Iris Boter uit hoe de basis van bijna elk verhaal eruit ziet. En de workshop ‘In de STEMming’ is een kennismaking met stemexpressie en stem acteren. Hiervoor geldt een deelname vanaf 18 jaar. Aanmelden via www.quintuskampen.nl.

Wandeling 'Prehistorie' Dal van de Mosbeek

In het Dal van de Mosbeek bij Mander wordt zaterdag een wandeling georganiseerd langs de enige plek in Overijssel waar restanten van een hunebed zijn ontdekt en de grafheuvel waar de Man van Mander is gevonden. Ontdek restanten van de ijstijd en prehistorie. De wandeling duurt circa 2 uur en start om 14.00 uur bij Infocentrum IJs & Es aan de Bergweg 8 in Mander.

Beklim de watertoren van Sint Jansklooster

Beklim zaterdag het baken in ‘De Wieden’. Via de trap met 207 treden komen bezoekers boven in het oude waterreservoir om via vier grote vensters uit te kijken over het natuurgebied. Parkeren en aanmelden bij het Bezoekerscentrum De Wieden. Van hieruit is het 15 minuten wandelen. De watertoren is te beklimmen tussen 11.00 - 15.00 uur en duurt 1 uur. Vergeet de verrekijker niet.

Science Battle in Zwolle

Jonge wetenschappers dagen elkaar zondag uit op het podium van schouwburg Odeon in Zwolle. Wie kan zijn of haar onderzoek het beste presenteren? Het Publiek is de jury. Van onderzoek naar geluk tot sterrenkunde. Van de snelste schaats ter wereld tot de vraag hoe je stroom haalt uit je raam. Een voorstelling vol onderzoek, feitjes en een wetenschappelijke knipoog. Aanvang 14.00 uur.

Kindercollege: intelligentie bij dieren

Op zondag vertelt Liza Mulder over intelligentie bij dieren tijdens een kindercollege. Hoe komt het dat het ene dier slimmer is dan het andere dier? Het college is voor nieuwsgierige kinderen van 8 t/m 12 jaar bij Natura Docet Wonderryck Twente. Het begint om 11.00 en duurt tot 12.00 uur. Inschrijven kan via de website van de museumjeugduniversiteit.

Flamenco Express in Enschede

Stap zondag in het Vestzaktheater Enschede aan boord van de ‘Flamenco Express’. Rosario is een flamencogroep uit Groningen met acht dansers, twee gitaristen, een flamencozanger, een percussionist en een klein flamencokoor. Met de voorstelling maken zij een theatertoer langs kleine theaters en trakteren het publiek op een show met dans, zang en live muziek. Aanvang: 15:00 uur

Kijk voor meer tips op OverUIT.nl