'Gemeenteraad Dalfsen , durf een volksraadpleging te organiseren!'

De bomenkap aan de Jagtlusterallee: onnodig of noodzakelijk? (Foto: Rieks Folkerts)

Als het aan Theo Burgler van actiegroep 'Allee, weg ermee?' ligt, moeten inwoners van Nieuwleusen meer inspraak krijgen over de veranderingen rondom de Jagtlusterallee. Hij zet in op een volksraadpleging.

Dat schreef hij afgelopen 5 maart in zijn brief aan de gemeenteraad. Daarin verzoekt hij gemeente Dalfsen om 'haar standpunt te herzien en een serieuze poging te doen om burgerparticipatie niet als fake maar als volwaardig plaats te geven in het besluitvormingsproces'.

Referendum

Namens de actiegroep 'Allee, weg ermee?' pleit Burgler in deze brief voor meer inspraak voor inwoners van Nieuwleusen, en wel in de vorm van een volksraadpleging, een referendum.

De gemeente zou niet genoeg aandacht schenken aan de mening van inwoners omtrent de Jagtlusterallee in Nieuwleusen. De actiegroep voelt zich niet gehoord in de discussie of er een massale bomenkap moet plaatsvinden aan de Jagtlusterallee.

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat ze het niet eens is met deze uitspraak. ''Wij doen er juist heel veel aan om de inwoners bij het vraagstuk te betrekken. Vooral in het voortraject zijn er verschillende bewonersbijeenkomsten geweest om te bespreken wat er gaat gebeuren en om onze meningen te delen,'' zegt Linda Westerkamp, woordvoerder gemeente Dalfsen.

''Daarbij hebben we zoveel mogelijk geluisterd naar de bewoners. Ik begrijp heel goed dat Burgler het niet eens is met het traject dat wij uiteindelijk gekozen hebben, maar we kunnen niet iedereen tevreden stellen,'' vervolgt Westerkamp.

De situatie

De Jagtlusterallee in Nieuwleusen is nodig toe aan een opknapbeurt. De gemeente wil de weg verbreden om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Er zijn verschillende scenario's waarop dit waar te maken is, en daarvoor zullen er 200 tot 600 bomen moeten worden gekapt.

Onnodig veel bomen gekapt, volgens de actiegroep. 'De gemeente is graag bereid om 600 gezonde bomen naar de open haard te verwijzen.' Volgens de groep is de bomenkap namelijk helemaal niet noodzakelijk.

En nu?

''Maar wat het vervolg is, kan ik nu nog niet zeggen. Daar moet de gemeenteraad over bepalen,'' zegt Westerkamp, namens de gemeente.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een volksraadpleging wordt gehouden over bomenkap. In 2014 vond er een referendum plaats om Dalfsenaren te vragen of de gemeenteraad de kap aan de Rechterensedijk moest overwegen. De uitkomst was: 'Ja'. Na heroverweging kwam de gemeente met een boombesparend alternatief.