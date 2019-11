Asielzoeker krijgt celstraf voor brandstichting en geweld in azc Schalkhaar

Een 49-jarige asielzoeker uit de Gazastrook is veroordeeld tot 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk en een behandeling in een gespecialiseerde kliniek. De man beroofde een medebewoner van het azc in Schalkhaar met geweld van zijn telefoon, stak de lakens van zijn bed in brand en bedreigde medewerkers van het azc met een stuk glas.

Daarnaast heeft de man ook in het azc in het Drentse Oranje een medewerker bedreigd.

De asielzoeker loopt de kans dat hij na zijn veroordeling alsnog tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard en het land uit moet.

Diefstal, geweld en brandstichting

De verdachte stal in augustus vorig jaar een telefoon van een medebewoner uit de keuken in het azc. De eigenaar van de telefoon werd door hem in elkaar geslagen. Na de diefstal sloot de asielzoeker zich op in zijn kamer waar hij de lakens van zijn bed in brand stak. De man sloeg vervolgens een ruit in en bedreigde de medewerkers van het azc met een stuk glas.

In het azc Oranje gooide de man een stoel naar medewerkers.

Posttraumatische stressstoornis

Uit onderzoek door gedragsdeskundigen blijkt dat de Palestijn niet alleen schizofreen is, maar ook kampt met een posttraumatische stressstoornis, veroorzaakt door de dood van zijn echtgenote en zijn kinderen bij een bombardement in 2001. De man lijdt aan ernstig nierfalen en ligt 4 dagen per week onder bewaking aan de nierdialyse in het ziekenhuis. Volgens zijn advocate is de kans klein dat de man een celstraf overleeft.