Mike te Wierik: "Ik wil graag nog terugkomen bij Heracles"

"Ik wil een keer iets anders proberen, zodat ik later niet kan zeggen: ik heb het niet geprobeerd", motiveert Te Wierik zijn keuze.



Graag terugkomen

"Ik heb in de zomer 7,5 jaar bij Heracles gespeeld. Mijn contract loopt af en FC Groningen was heel concreet. Het zal even lastig zijn als ik straks wegga, maar ik heb al gezegd: ik wil graag nog terugkomen en dat ga ik ook wel doen."



De verdediger uit Hengevelde verwacht dat hij zich snel thuis gaat voelen in het noorden: "Ik denk dat FC Groningen op Heracles lijkt qua mensen: lekker normaal doen, nuchter, hard werken. Daarom heb ik ook deze keuze gemaakt."



Niet bang om basisplaats te verliezen

Te Wierik is niet bang dat hij de komende maanden bij Heracles buiten de boot gaat vallen, nu hij zijn vertrek heeft aangekondigd. "De trainer heeft me elke wedstrijd opgesteld, wanneer ik fit was. Ik ga ervan uit dat hij me een goede speler vindt en mij gewoon laat spelen. Als dat niet zo is, zal ik zijn keuze moeten respecteren. Ik zou er natuurlijk wel van balen. Maar ik ga er alles aan doen om te laten zien dat ik hoor te spelen."