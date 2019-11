Politieagente deelt ervaring: "Ik blijf de beelden van de jongens zien"

Agenten uit het hele land delen wekelijks op politie.nl verhalen over hun dagelijkse werk en wat dat met hen doet. Monique Bloo, hoofdagent en jeugdagent bij team IJsselland-Zuid, deelt vandaag haar ervaring over de eerste hulp die zij verleende bij een ernstig verkeersongeval.

Monique rijdt maandag 8 februari 2016 op haar vrije avond over de Poppenallee bij Dalfsen. Bij een bocht ziet ze twee auto's staan met de waarschuwingslampen aan.

De agente ziet dat nog een auto op een rare manier in de berm staat. "Ik kan niet zien wat er precies aan de hand is, maar mijn gevoel zegt dat het niet goed is."

Lees hieronder het hele verhaal van Monique:

Vechten voor zijn leven

Ik stop even verderop en loop terug. Als ik bij de auto’s kom schrik ik. De adrenaline stroomt direct door mijn lichaam. De ‘vreemdgeparkeerde’ auto is aan de bestuurderszijde volledig om een boom gekruld. Voorin zitten twee jongens met wie het zichtbaar slecht gaat.





Ik maak me direct bekend als politie en een van de omstanders geeft me een telefoon in mijn handen. ‘Het is de alarmcentrale, die wil u spreken’. Ik vertel snel hoe de situatie is. Terwijl ik aan het praten ben, zie ik dat de bestuurder bekneld zit en heel onrustig is. Hij grijpt steeds richting het stuur, dat er niet meer zit. Ook grijpt hij naar de passagier naast hem.





Eerste hulp verlenen

Ik zeg dat ik moet ophangen en hulp moet verlenen. De centralist laat weten dat er een traumahelikopter, meerdere politieauto's, ambulances en brandweer onderweg zijn. Dan geef ik de telefoon terug aan de eigenaar.





Een omstander stabiliseert de bestuurder en een jonge vrouw verleent hulp aan de passagier. Ze is blij als het van haar overneem.



Ik zie dat de airbag niet is uitgegaan en weet uit ervaring dat ik daarmee moet oppassen, de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt.?Daarom ga ik half in de auto hangen. Zo kan ik de jongen veilig helpen.





"Blijf leven en vecht"

Ik probeer zijn hoofd stabiel te houden, zodat mogelijk inwendig letsel beperkt blijft. De jongen is niet aanspreekbaar en ik zie dat mijn handen zich vullen met zijn bloed. Ik doe wat ik kan en denk steeds maar: ‘Blijf leven en vecht!’.





De minuten tot de hulpdiensten komen, lijken wel uren te duren. Ik voel me alleen, zonder collega’s om me heen en geen meldkamer die door mijn oortje tettert en aangeeft wat er gebeurt.





"Dit is niet goed"

Er komt een jongen bij mij staan. Hij zegt dat hij ook in de auto zat. Met bange ogen vraagt hij me of ze dood gaan. Ik kan hem geen antwoord geven.



‘Ik weet het niet jongen, we doen ons best.’ Ik weet wel dat het niet goed gaat met z’n vrienden, maar dat zeg ik niet. Ik maak mij nog het meest zorgen om de jongen van wie ik het hoofd in mijn handen houd.





Dan hoor ik een snurkende ademhaling bij de passagier. Dit is niet goed! Net als ik het wil doorgeven aan de meldkamer, hoor ik collega’s aankomen. Ik voel enorme opluchting als ik de blauwe zwaailampen zie.





"Wat een chaos"

Eén van de collega's neemt de plek in van de man die de bestuurder stabiliseert. Dan arriveert ook een ambulance. De medewerkers besluiten direct om de passagier snel uit het voertuig te halen.



Dat doen ze niet voor niets, besef ik, deze jongen heeft snel hulp nodig. Ik blijf zijn hoofd stabiliseren tot hij op de brancard ligt.





Ik kijk om me heen. Wat een chaos. Over de weg en in de berm liggen allemaal brokstukken verspreid. Overal staan hulpdienstvoertuigen en ondertussen landt ook een traumahelikopter in het naastgelegen weiland.





Rood van het bloed

Het regent hard en ik ben doorweekt. Een collega komt naar me toe en geeft me doekjes om mijn handen schoon te maken. Ze zijn rood van het bloed. Bloed van de jongen waar ik druk mee bezig ben geweest en die met spoed naar het ziekenhuis vervoerd wordt. Hij vecht voor zijn leven.





Ik maak mijn handen schoon en bekijk van een afstandje hoe brandweerlieden de bestuurder uit zijn voertuig halen. Ook hij wordt in een ambulance gelegd en naar het ziekenhuis gebracht.





"Het lijkt wel een film"

Wanneer alle ambulances zijn vertrokken, ga ik naar het politiebureau in Zwolle. Daar praten we kort na en ik spreek af om de volgende dag mijn ervaringen op papier te komen zetten.





Thuis kan ik het nog niet goed bevatten. Ik staar voor me uit en het lijkt wel alsof het een film is geweest. Een film die meerdere malen door mijn hoofd speelt. Ik blijf de beelden van de jongens zien.





Onzekerheid

De dagen erna houd ik het proces in de gaten en lees dat de jongen die ik hielp nog steeds aan het vechten is voor z'n leven. Het blijft me bezighouden, het heeft een diepe indruk achtergelaten.





Ik bel het ziekenhuis om navraag te doen en krijg zijn moeder aan de telefoon die bij haar zoon is. Ze is blij me te spreken en heeft nog een paar vragen. Ik beantwoord ze allemaal.



Het is nog steeds erg onzeker hoe het gaat aflopen. We spreken af dat ik snel weer contact met haar opneem. Enigszins opgelucht maar met een brok in mijn keel hang ik op. Ik moet het even laten bezinken.





Weinig verandering

De week erop bel ik de familie opnieuw en hoor dat de situatie nog steeds erg spannend is. Er is weinig verandering.?De jongen vecht nog steeds voor zijn leven. Ze willen me graag ontmoeten en ik spreek bij hen thuis af.





Ik ben een beetje zenuwachtig en neem een collega mee, maar de moeder begroet ons vriendelijk. Ze roept direct: ‘Onze redder in nood!’. Ik moet even slikken. Die avond praten we veel. Zij doen hun verhaal en ik het mijne en ik geef antwoord op al hun vragen.

"Wat een vechter"

De maanden die volgen gaat het stapje voor stapje beter met de jongen. Ik krijg af en toe een berichtje van zijn ouders.



Wanneer hij buiten levensgevaar is, ga ik een keer naar het ziekenhuis en sta ik even aan zijn bed. Hij heeft nog een lange weg te gaan. Maar hij leeft! Dat had ik niet durven dromen toen ik bij hem stond na het ongeval. Het geeft me een enorm blij gevoel. Wat een vechter!