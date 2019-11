Tbs van man die Vriezenvener doodsloeg met een jaar verlengd

De tbs van de man die in 2005 de 73-jarige Frits Pleij dood sloeg in zijn woning aan de Aalscholver in Vriezenveen is verlengd met 1 jaar.

De 31-jarige dader zit al 8 jaar in allerlei tbs-inrichtingen, daarvoor zat hij 4 jaar in de gevangenis.

Behandelingen in de eerste twee klinieken lukten niet, maar op dit moment wordt hij behandeld in een kliniek die voorzichtig optimistisch is over de schizofrene man. De kliniek constateerde wel dat de behandeling nog niet klaar is.

Discussie over medicijngebruik

De man verschilt van mening met zijn behandelaars over het medicijngebruik waarmee zijn wanen worden onderdrukt. Toch denkt de kliniek dat de man voorzichtig op begeleid verlof zou moeten kunnen. De Almelose rechters besloten de vinger aan de pols te houden en de tbs met een jaar te verlengen.

De dader drong in november 2005 de woning van de 73-jarige Pleij binnen waar hij de bejaarde man mishandelde en wurgde. Vervolgens draaide hij de gaskraan open en stak kaarsen aan in een poging een explosie te veroorzaken. Dat mislukte.

Afpersing ging doodslag vooraf

Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak zei de indertijd 21-jarige man dat het slachtoffer hem in zijn jeugd misbruikt had. In de periode voor de doodslag had hij het slachtoffer enige tijd afgeperst. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde de man destijds tot een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging.