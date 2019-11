In Dijkhoek hebben ze genoeg hout voor de poasboake, maar in Dijkerhoek juist niet

In de media werd gemeld dat Dijkerhoek geen hout meer nodig heeft. En dat terwijl de Dijkerhoekse bouwers juist staan te springen om hout, om maar de hoogste boake van Holten te kunnen bouwen!

Dijkhoek in Achterhoek

Boakebouwer Bart Haverslag: "Dat was wel even schrikken toen we de krant lazen. Mensen zouden geen hout meer hoeven brengen, er was zelfs een stop afgekondigd. Maar het gaat om een misverstand, een foutje. Dijkhoek in De Achterhoek heeft genoeg hout. Wij in Dijkerhoek kunnen nog heel veel hout gebruiken."

Daarom doet Haverslag nu de oproep aan mensen om hen van grote hoeveelheden hout te voorzien. De boake in Dijkerhoek moet uiteindelijk 22 meter hoog worden. "We hadden vorig jaar 6000 kuub, we zitten nu zo'n beetje op de helft", zegt hij.

Mensen die de bouwers van Dijkerhoek willen helpen om de grootste poasboake van Holten te bouwen, kunnen met hun hout terecht aan de Pasmansweg in het buitengebied van Holten.