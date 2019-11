Opnieuw inbraak in Hengelose supermarkt; voor 5.000 euro tabakswaar gestolen

Om de winkel binnen te komen, werd rond 03.50 uur de ruit van een nooduitgang vernield. Eenmaal binnen werd een kast bij de informatiebalie opengebroken. Daar zijn honderden pakjes sigaretten gestolen.

Bewakingsbeelden hebben duidelijk gemaakt dat er twee inbrekers waren die geheel in het zwart gekleed waren en handschoenen droegen. De gestolen sigaretten zijn meegenomen in een dekbedovertrek.

Gestolen scooter

De daders zijn er vandoor gegaan op een scooter. De crèmekleurige scooter is vanochtend vroeg aangetroffen aan de Hammerfeststraat in Hengelo.

Uit onderzoek is gebleken dat de scooter, van het merk ‘La Souris retro’ de avond ervoor, donderdag 9 maart omstreeks 19.30 uur is gestolen. De scooter stond toen voor een woning aan de Munsterstraat in Hengelo.

Onlangs ook in andere supermarkt inbraak

Onlangs werd bij een inbraak bij de Albert Heijn in winkelcentrum Slangenbeek ook ingebroken. Ook daar werden honderden pakjes sigaretten gestolen.

De politie bracht gisteren beelden van die inbraak naar buiten in het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost. Daarin zei politiewoordvoerder Koetsier dat het vermoeden bestaat dat dergelijke inbraken worden gepleegd door een groep die in wisselende samenstelling sigaretten steelt.

De politie vraagt getuigen die iets gezien hebben of informatie weten die mogelijk met deze inbraak of de scooterdiefstal te maken heeft om zich te melden. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn 0800 - 6070 of anoniem via Meld Misdaad anoniem 0800 - 7000.