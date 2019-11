Boeken ophalen van de bibliotheek? Bij voetbalclub ASV'57 in Aadorp kan het

Als de bibliotheek te ver weg is of lastig om te komen, is een afhaalpunt van boeken erg handig. De Bibliotheek Almelo heeft er vandaag een geopend. En wel bij voetbalclub ASV’57 in Aadorp.

Hiermee heeft de bibliotheek haar achtste afhaalpunt geopend.

Opening

Om het afhaalpunt te openen, schoten drie pupillen een poster met boeken erop afgebeeld doormidden. Vervolgens renden ze met 'echte' boeken naar het afhaalpunt.

De leden van de vereniging zijn enthousiast over het afhaalpunt. " Het is wel handig, want anders moest ik helemaal naar Vriezenveen toe om boeken te halen. Nu kan dit gewoon na de training."

Waarom bij een voetbalclub?

Voorzitter Patrick Vollenbroek van ASV'57 was niet verbaasd over het idee. "Als club willen we kinderen aan voetballen krijgen, maar we hebben ook een opvoedkundige taak. En daar hoort lezen bij. Dat vind ik heel belangrijk."

Ook bibliotheekdirecteur Gert-Jan Sweep vindt het een logische plek. "Hierdoor bereiken we meer mensen dan alleen de doelgroep die in de bibliotheek komt. Daarnaast moesten we filialen sluiten, waardoor mensen uit Aadorp ver moesten reizen voor een bibliotheek. Hierdoor is de bieb toch dichtbij."