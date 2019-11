Politieke partijen toeren door Overijssel op laatste zaterdag voor verkiezingen

Minister Kamp van Economische Zaken is in de Zwolse wijk Stadshagen om te praten met ondernemers en het winkelend publiek. Aansluitend is hij in de binnenstad te vinden. Dijksma, nummer vier van de PvdA-kandidatenlijst, is te vinden in Hengelo. Omtzigt toert vanaf eind van de ochtend door Noordoost-Twente.

Een delegatie van de ChristenUnie verzamelt vanmorgen bij station Zwolle. Onder andere, nummer vier op lijst, Carla Dik-Faber reist mee. De bus doet een rondje Zwolle, Kampen, Hardenberg, Zwolle.

Klaar met Randstad-politiek

Dik-Faber kiest niet voor niets voor de regio: "Overijssel is een hele belangrijke provincie voor ons. We hebben hier een grote achterban en daar gaan we graag mee in gesprek. Het is klaar met de Randstad-politiek, dus we moeten gewoon de regio intrekken." Volgens de peilingen staat de ChristenUnie op 5 tot 8 zetels.