Drukte in het tuincentrum en vieze handen; het is lenteweer

Drukte in Tuincentrum Borghuis in Deurningen (Foto: RTV Oost / Yara Kloosterboer)

Wie groene vingers heeft, voelt het kriebelen: we kunnen weer naar buiten. De eerste die merkt dat de voorjaarszon weer schijnt, is het tuincentrum. Het is er druk.

Josine Borghuis van Tuincentrum Borghuis in Deurningen is er blij mee. "Je merkt dat het bij mensen gaat kriebelen om de tuin in te gaan. Dus het is hier lekker druk."

Een vrouw laadt haar wagentje vol met viooltjes. "Ik heb altijd zin om te tuinieren, maar het weer zit niet altijd mee. Dat is nu wel anders, dus ik kan weer buiten aan het werk."

Handen uit de mouwen

En ook in het dorp staken mensen de handen uit de mouwen. Een man is zijn tuin aan het schoffelen. "Ik hoorde gisteren al dat het vandaag mooi weer zou worden. Dus dan is het heerlijk om even de tuin te schoffelen."

Iets verderop is een man zijn stoep aan het aanvegen. "Ik ben altijd een buitenmens. Of het nou slecht of lekker weer is", vertelt hij terwijl hij de laatste takjes opveegt. Hij kijkt tevreden naar zijn werk. "Ik vind het goed zo", zegt hij.