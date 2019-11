Bach voor baby's in Zwolle trekt volle zalen

Het is de eerste keer dat Hedon een klassiek concert voor baby's organiseerde. Eerder werd bij wijze van proef al een keer een live concert met kinderliedjes gehouden.

Klassieke muziek goed voor baby's

"Onderzoek toont aan dat klassieke muziek in combinatie met een rustgevende kleurrijke lichtshow een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van baby's in de leeftijd van vier tot en met veertien maanden", zegt organisator Judith van der Klip van het Hedon productiehuis.

"Daarom hebben we met een aantal mensen besloten om ter ere van de geboortemaand van Johann Sebastian Bach deze twee bijzondere concerten te organiseren."

Baby concert compleet uitverkocht

Het blijkt een schot in de roos, want de kaarten voor het klassieke baby-concert waren binnen mum van tijd uitverkocht. "Veel mensen vonden dat jammer", aldus Klip. "Omdat baby's niet heel lang baby blijven zullen we zeker op korte termijn nog een keer een concert voor de allerkleinsten organiseren.

Of dat op permanente basis gaat gebeuren kan ik nu nog niet zeggen. Daarover moeten we nog in overleg maar de belangstelling is in ieder geval groot."

Nieuw concert in de planning

De kleine muziekliefhebbers konden in totaal veertig minuten genieten van de muziekstukken van Bach. Hoewel er halverwege het concert enig rumoer in de zaal ontstond omdat baby's nou eenmaal op elkaar reageren, kon het concert toch zonder extreme huilbuien volbracht worden.