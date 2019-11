Stem Overijssel: het tweede en laatste debat vanavond op TV Oost

Negen regionale verkiezingskandidaten van negen verschillende partijen zijn gisteravond met elkaar in debat gegaan in de studio van RTV Oost. Het tweede en laatste debat in de studio van RTV Oost wordt vanavond om zeven en om negen uur uitgezonden op TV Oost.

In het debat komen drie thema's aan de orde. Fred Kerkhof (50Plus), Bert Terlouw (D66), Ewart Bosma (SGP) gaan met elkaar in debat over duurzame energie. Grote vraag is of het aantal windmolens en zonnepanelen fors moet worden uitgebreid.

Centralisering

Daarna is het de beurt aan Keklik Yucel (PvdA), Frank Futselaar (SP), Gerdien Rots (ChristenUnie). Zij praten over de centralisering van overheidsdiensten in de breedste zin van het woord. De rechtbank in Almelo is bijvoorbeeld meerdere malen al met sluiting bedreigd. Belastingkantoren zijn inmiddels al uit de regio verdwenen. Moet de centralisering worden teruggedraaid?

Het laatste debat gaat over de leefbaarheid op het platteland. Overal verdwijnen geldautomaten, scholen en andere voorzieningen. Over de stelling dat kleine kernen recht hebben op voorzieningen, verschillen de meningen. Janet Duursma (GroenLinks), Hilde Palland (CDA) en Malik Azmani (VVD) kruisen de spreekwoordelijke degens.

Het tweede debat onder leiding van Karen Eshuis wordt vanavond uitgezonden om zeven en negen uur. Het eerste debat is afgelopen woensdag uitgezonden. Het is op de website van RTV Oost terug te zien.