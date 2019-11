PEC Zwolle waakt voor euforie: "Alle teams met een goed gevoel kregen het deksel op de neus"

De coach wees daarbij op de uitslagen van het afgelopen weekend: "Alle ploegen die een goed gevoel hadden, kregen het deksel op de neus."

Zo verloor Feyenoord van Sparta en kwam Ajax niet verder dan een remise bij FC Groningen. "Als je denkt: het gaat wel goed en je gaat iets minder doen, dan vraag je om problemen."



Dirk Marcellis terug

PEC Zwolle profiteerde daar zelf overigens ook van door Vitesse - dat net de bekerfinale had bereikt - met 3-1 te verslaan. Dirk Marcellis was toen geschorst, maar hij keert tegen Willem II terug in de defensie. Dat gaat ten koste van Philippe Sandler.

Hervin Ongenda was deze week ziek en ontbreekt in Tilburg. Ook voor Stef Nijland, Erik Israelsson en Thanasis Karagounis komt het duel van zondag nog te vroeg.



Strijd om negende plaats

Met een overwinning op Willem II mengt PEC Zwolle zich nadrukkelijk in de strijd om plaats negen, die aan het eind van het seizoen recht kan geven op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Willem II, de huidige nummer negen, heeft maar twee punten meer dan de Zwollenaren.



Eerder dit seizoen eindigde de onderlinge wedstrijd in Zwolle in 0-0. Voor Willem II geen ongebruikelijke uitslag: de ploeg uit Tilburg heeft na de drie topclubs de minste tegendoelpunten (29) van de eredivisie, maar er zijn ook maar twee clubs (ADO en Roda) die minder vaak scoorden: slechts 22 keer.

Het duel in Tilburg begint zondag om 12.30 uur en is live te volgen via Radio Oost. Vanwege het vroege aanvangstijdstip reist de selectie van PEC Zwolle zaterdag al af naar Brabant.