Bestuur trekt handen af van eigen kermis- en circusmuseum

Het bestuur van het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk is er klaar mee; na jarenlang gekibbel met de gemeente heeft het bestuur de sleutel nu teruggegeven aan de wethouder. Nu heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over het museum.

Tijdje met reces

"De gemeente heeft vandaag al alle sloten van het gebouw vervangen, dus we kunnen er ook niet meer in", zegt bestuurslid Erik-Hans Zwahlen. Dat betekent dat hij nu niks meer over het gebouw en museum te zeggen heeft. "We zijn als het ware een tijdje met reces."

Met elkaar overhoop

Al jarenlang liggen het bestuur van het museum en de gemeente Steenwijkerland met elkaar overhoop. Het museum vindt dat de gemeente onvoldoende doet aan het onderhouden van het gebouw en is er te weinig aandacht voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Zwahlen is als enige overgebleven.

Nauwelijks iets ondernomen

"Bij onze buren, het Stadsmuseum, is al het asbest onlangs verwijderd. Daar hebben ze het prima voor elkaar. Bij ons heeft de gemeente nauwelijks iets ondernomen." Daarom was Zwahlen het zat en gaf hij de sleutel terug aan de gemeente. Wat er nu met het museum gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het college gaat zich er binnenkort over buigen.