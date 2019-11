Gert Reedijk wil namens Forum voor Democratie de kamer in

Over twee dagen is het zover: dan gaan we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wellicht gaat uw stem naar de Zwolse psycholoog-psychotherapeut Gert Reedijk, hij staat op de achtste plaats van de kieslijst voor de nieuwe partij Forum voor Democratie (FVD).

Het campagnecircus is in volle gang. In Overijssel Vandaag op TV Oost presenteren kandidaat Kamerleden zich en vandaag is dat Gert Reedijk van Forum voor Democratie. "Wij vinden dat het Randstad denken wel vaak overheersend is in de Haagse politiek."

Reedijk was meer dan dertig jaar vrijgevestigd behandelaar en opleider in de geestelijke gezondheidszorg. In zijn vrije tijd is hij wedstrijdzeiler: hij stak zeilend de Atlantische Oceaan over. Ook publiceerde Reedijk een dichtbundel: Gedacht en Verdicht. Gedichten van de Zee (1999). Voor de FVD wil hij zich vooral richten op de zorg.