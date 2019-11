Het is echt geen smoes voor laatkomers in Zwartsluis: brug bleef openstaan

De brug weigerde plotseling dienst toen die openstond. Het duurde ruim een half uur voor de brug weer dichtging. Voor het verkeer bleven er drie opties over: blijven wachten, omrijden via Meppel of via Genemuiden reizen.

Wat de storing in de brug veroorzaakte, is niet bekend.

Vaker haperingen

De brug in Zwartsluis hapert vaker: zo kon op 18 januari een groot deel van de leerlingen en docenten Het Agnieten College niet bereiken, omdat de brug open bleef staan. Daarop ging de school dicht. Vorig jaar ging de brug door een technische storing ook niet open in februari en in april. In 2015 was oktober de pechmaand voor de brug.