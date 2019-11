Trainer Jan Berendsen drie jaar langer bij Eurosped

Het was enige tijd onzeker of Berendsen zijn aflopende contract zou verlengen, maar de aangekondigde verhuizing van de club trok hem over de streep: "De verhuizing van Almelo naar Vroomshoop vormt een nieuwe start. Voor het team, het bestuur en alle andere betrokkenen, maar zeer zeker ook voor mij. De mogelijkheden die ontstaan door de verhuizing geven mij energie en maakten mij enthousiast om mijn contract met 3 jaar te verlengen. Ik wil graag onderdeel uitmaken van het nieuwe Eurosped."



Scharbaai wordt assistent

Eurosped heeft Jeffrey Scharbaai aangetrokken als assistent-trainer. Ook hij tekent voor drie seizoenen. Daarna is hij de beoogde opvolger van Berendsen als hoofdtrainer.



"De nieuwe assistent moest een ervaren trainer/coach zijn die zijn sporen op een hoog niveau verdiend heeft", zegt voorzitter Marcel Jansink. "Met het aantrekken van Jeffrey Scharbaai heeft Eurosped een assistent-coach weten vast te leggen op VT4-niveau die net zo bezeten van volleybal is als Jan Berendsen. We zijn er dan ook van overtuigd dat de samenwerking tussen Jan en Jeffrey ertoe zal leiden dat de ervaring en kennis van Jan niet verloren zal gaan wanneer hij in de toekomst besluit om zijn trainerscarrière te beëindigen."



Berendsen kent Scharbaai al ruim 20 jaar

Scharbaai is geen onbekende van Berendsen: "Ik ken Jeffrey al meer dan 20 jaar. Hij is zijn trainerscarrière ooit bij mij in Oldenzaal begonnen en nu, na al die jaren, komen we elkaar weer tegen. In de tussenliggende tijd heeft hij zich ontwikkeld tot een succesvolle, ambitieuze trainer/coach die in staat is om speelsters en teams beter te maken. Met Jeffrey als assistent-trainer ben ik in staat het niveau van de trainingen verder te verhogen en heb ik tijdens wedstrijden een assistent die van toegevoegde waarde is om het team beter te laten functioneren."

Scharbaai kijkt uit naar zijn nieuwe functie: "Mijn trainersambitie is al jarenlang om hoofdcoach te worden van een eredivisie volleybalteam. Toen ik benaderd werd door Eurosped om assistent-trainer te worden, was de keuze dan ook niet moeilijk. Ook al ben ik de laatste jaren zelfstandig hoofdcoach geweest van teams die op landelijk niveau spelen. Voor mij is de mogelijkheid om samen te werken met Jan Berendsen in een professionele organisatie een prachtige kans."



Tweede trainer

"Ik kan nog altijd van hem leren, maar krijg aan de andere kant ook veel vrijheid om zelfstandig te opereren tijdens de trainingen", vervolgt Scharbaai. "De term 'assistent-trainer' is dan ook eigenlijk niet de juiste benaming van mijn rol. Jan Berendsen ziet mij meer als tweede trainer. Ik ben blij dat ik deze stap kan maken en onderdeel kan zijn van het nieuwe Eurosped."