PvdA-lijstduwer Sporre: partijvoorzitter Spekman moet koers heroverwegen

Sporre spreekt over RTV Oost in Groot Onderhoud

"PvdA-voorzitter Hans Spekman moet na de verkiezing voor een grote spiegel gaan staan en zichzelf diep in de ogen aankijken om te zien of dit de goede koers is." Dat zei de Overijsselse PvdA-prominent Gaston Sporre vanochtend in het interview-programma Groot Onderhoud op Radio Oost.

Volgens Sporre is Spekman de architect van de dreigende verkiezingsnederlaag voor de socialisten. In de peilingen staat de PvdA op een verlies van meer dan 25 zetels.



Met opstappen is volgens de lijstduwer dan ook niets mis. "We zien overal in de maatschappij dat als er keuzes worden gemaakt, dat het geen keuze is van 'ik ga even een pakje boter in de supermarkt kopen'. Maar je gaat echt een partij tot inzet maken van een heel belangrijk politiek iets."

Lodewijk Asscher

Volgens Sporre heeft Spekman de afgelopen jaren op een foute manier de regie over zijn partij gevoerd. Ook zit lijsttrekker Lodewijk Asscher in een lastige positie. "Asscher is aan handen en voeten gebonden aan het kabinetsbeleid."

RTV Oost

Sporre, ook voorzitter van de Raad van Toezicht van RTV Oost, ging in Groot Onderhoud ook in op de gang van zaken bij RTV Oost. Zo ziet hij graag dat de programmering op de schop gaat.

De voorzitter noemt daarnaast het terugtreden van hoofdredacteur Marcel Oude Wesselink een verstandig besluit. Oude Wesselink besloot afgelopen week zijn functie als hoofdredacteur neer te leggen en alleen aan te blijven als directeur van de omroep.