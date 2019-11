Man en vrouw beroofd in woning in Enschede, politie zoekt getuigen

Beroving in woning in Enschede (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Een man en een vrouw zijn gisteren rond het middaguur beroofd door twee mannen in een woning aan de Schultenhofstraat in Enschede. Onder bedreiging moesten zij geld afstaan. Niemand raakte gewond.

Van de mannen is een summier signalement bekend. De een was groter dan de ander. De grootste van de twee had een licht getinte huid. Hij droeg een grijze jas met capuchon met in het wit de naam Northface erop. Verder droeg hij jeans en grijs/zwarte Nike Airmax95 schoenen.



Van de andere man is geen signalement bekend.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.