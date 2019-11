HHC Hardenberg pakt drie belangrijke punten tegen Katwijk

HHC Hardenberg heeft vanmiddag een erg belangrijke overwinning geboekt in de 2e divisie. De ploeg van trainer Gert Jan Karsten was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Katwijk.

HHC begon goed en kreeg via Van der Leij twee kansen, hij wist echter niet te scoren. Acht minuten voor rust was het wel raak voor HHC. Een schot van Van der Leij werd nog gekeerd, maar Kobussen wist daarna wel te scoren. 1-0 was ook de ruststand.

Na een uur spelen werd de score verdubbeld. Van der Leij scoorde nu wel, op aangeven van Gouriye. Even later kreeg de doelpuntenmaker een goede kans op de derde en beslissende treffer, maar hij schoot op de paal nadat hij de doelman had omspeeld. Vijf minuten voor het einde kwam de spanning terug in de wedstrijd. Susan benutte een strafschop en zette de stand op 2-1. Dat bleek ook de eindstand in Hardenberg en dus pakte de ploeg drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.