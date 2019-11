HHC Hardenberg kan leven met plannen KNVB: "Goed compromis"

De KNVB is met vertegenwoordigers uit het amateur- en het profvoetbal in gesprek over de problemen in de voetbalpiramide. HHC Hardenberg, dat in de tweede divisie speelt, is nog niet helemaal te spreken over de huidige competitie-opzet.

"Het gaat met name over de beloften en de licentie-eisen", laat voorzitter Bert Beun weten aan RTV Oost. "HHC voldoet volledig aan de licentie-eisen. Die worden nu verlicht, maar dat is voor ons niet per se nodig. Voor het totaal kan ik me wel voorstellen dat dat beter is. Veel amateurclubs kunnen nu makkelijker aan de licentie-eisen voldoen. Dat zijn goede ontwikkelingen voor het amateurvoetbal."

"Aantal beloften beperken"

Het aantal beloftenteams in de tweede divisie vindt Beun minder aantrekkelijk. "Qua voetbal is het best mooi, maar qua ambiance is het vaak anders. Dat is niet altijd even mooi. We hebben vorige week een vergadering gehad en daar zijn voorstellen gedaan om in ieder geval het aantal beloften per competitie te beperken. Voor de tweede divisie is dat vier en dat is iets wat denk ik niet teruggedraaid gaat worden", aldus Beun.

HHC Hardenberg wil niet meer beloftenteams in de tweede divisie, terwijl clubs als PEC Zwolle en Go Ahead Eagles met hun beloften alsnog willen instromen in de voetbalpiramide. "Voor ons is het belangrijk dat er niet zes, zeven of acht beloftenteams in de competitie komen te spelen", reageert Beun. "Dan wordt het bijna een beloftencompetitie. Het lijkt erop dat dat in nieuwe voorstellen ook afgetopt gaat worden. Ik denk dat het een goed compromis is."

Spanning ontbreekt

De spanning is voor veel clubs in de tweede divisie ook ver te zoeken, omdat er geen periodes zijn. "Daar wordt op dit moment over gesproken", geeft Beun aan. "Voor HHC is de competitie dit jaar best spannend. Wij hebben dat wat dat betreft niet nodig, maar zoals Katwijk speelt op dit moment eigenlijk nergens meer om. De KNVB is wel aan het kijken of er met periodetitels, die wat voorsprong geven in de KNVB-beker, wat te doen is. Dat is denk ik een goede ontwikkeling."

HHC Hardenberg hoeft zelf nog geen stapje hogerop te maken. "Op dit moment zijn de meeste amateurploegen in de tweede divisie wel blij dat Jong AZ bovenaan staat. Opeens de overstap maken naar de Jupiler League is natuurlijk wel iets extra's voor je vrijwilligersorganisatie en de supporters met bijvoorbeeld wedstrijden op maandag. Dat is niet allemaal vanzelfsprekend."