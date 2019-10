Go Ahead Eagles hekkensluiter na nederlaag tegen PSV

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond niet kunnen stunten tegen PSV. In de eigen Adelaarshorst ging de ploeg van trainer Hans de Koning met 1-3 onderuit.

PSV was de bovenliggende partij in Deventer, maar Go Ahead Eagles hield in eerste instantie goed stand. Wel leek PSV als snel op voorsprong te komen, maar een treffer van Gastón Pereiro werd afgekeurd na een overtreding van Héctor Moreno. Go Ahead Eagles werd zelf gevaarlijk via Sam Hendriks en Elvis Manu, maar zij wisten niet te scoren. Een domper was het vroege uitvallen van Marcel Ritzmaier, die werd vervangen door Rochdi Achenteh. De nieuwe linksback eiste meteen een negatieve hoofdrol op door Davy Pröpper onnodig vast te houden en een strafschop te veroorzaken. Siem de Jong faalde niet en zette PSV vijf minuten voor rust op 0-1.

Na rust schoot Go Ahead Eagles uit de startblokken en kwam al snel langszij. Na een mooie aanval bediende Daniel Crowley de vrijstaande Elvis Manu, die voor de 1-1 tekende. PSV ging daarna op jacht naar een nieuwe voorsprong en kreeg goede kansen via onder meer Pereiro en Siem de Jong. Na ruim een uur spelen tekende Luuk de Jong voor de verdiende 1-2. Niet veel later kon Pereiro de wedstrijd beslissen. De Uruguayaan omspeelde doelman Theo Zwarthoed, maar stuitte op Joey Groenbast. Vijf minuten voor tijd besliste Andrés Guardado de wedstrijd wel met de 1-3. Go Ahead Eagles zakt door de nederlaag naar de laatste plek in de eredivisie.

Go Ahead Eagles - PSV 1-3 (0-1)

0-1 S. de Jong (40/strafschop)

1-1 Manu (48)

1-2 L. de Jong (61)

1-3 Guardado (85)

Arbiter: Blom

Geel: Crowley, L. de Jong, Manu

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier (Achenteh/30); Chirivella, Duits (De Kogel/82), Crowley; Antonia (Maatsen/75), Hendriks, Manu.

PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems; Pröpper, Guardado, S. de Jong (Hendrix/87); Pereiro (Schwaab/83), L. de Jong, Ramselaar (Bergwijn/82).