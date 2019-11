Protest bij Turks consulaat Deventer rustig verlopen

Enkele tientallen Turkse Nederlanders hebben gisteravond betoogd bij het Turkse consulaat in Deventer. Het korte protest is rustig verlopen.

De mensen zijn zelf weggegaan bij het gebouw aan de Keizerstraat en de politie hoefde niet in actie te komen. "Er was ook niets te zien, het pand was donker. Ze zijn snel vertrokken", zegt de politie. Rond kwart voor twaalf was het weer rustig.

In Rotterdam liep een protest van Turken wel uit de hand. Agenten werden bekogeld met onder meer stenen en de ME voerde charges uit. Rond 2.00 uur had de politie de zaak weer onder controle.

Kaya

De aanleiding voor de onrust is het besluit om de Turkse minister Kaya van Familiezaken te bestempelen tot ongewenst vreemdeling. Ze was per auto naar Rotterdam gekomen om daar een toespraak te houden over een aankomend referendum in Turkije. De minister werd tegengehouden bij het consulaat.

Kaya zou eerder deze week naar Beckum komen, maar dat ging niet door omdat de eigenaar van Zalencentrum Beckum Palace besloot zijn zaal niet beschikbaar te stellen na alle commotie.