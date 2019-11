Vrouwen die op inbrekerspad waren in Enschede dankzij buurtbewoonster betrapt

De vrouwen worden verdacht van betrokkenheid bij inbraken in huizen aan het Orionplantsoen. Bij de inbraken was volgens de politie ook nog een man betrokken, maar die wist uit de handen van de agenten te blijven.

Inbraakgeluiden

Een bewoonster van de Steenbokstraat hoorde rond 20.30 uur geluiden van een inbraak en zag dat twee vrouwen in een gangetje stonden terwijl een man over de schutting van een huis aan het Orionplantsoen klom.

Ze belde meteen 112 en ging daarna samen met een man naar buiten. Daar hielden ze de vrouwen tegen. Toen de politie acht minuten later ook in het gangetje was hoefden de agenten niet meer te doen dan de twee vrouwen aan te houden.

Gestolen spullen in tas

Ze hadden in een tas spullen bij zich die uit een huis kwamen waar was ingebroken. De man die over de schutting klom is niet teruggevonden. De twee vrouwen zijn opgesloten in een politiecel.