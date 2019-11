Brand in huis Rouveen is moeilijk te bestrijden

Brand in huis Rouveen is lastig te bestrijden

In een huis aan de Beukenlaan in Rouveen heeft een brand gewoed.

De brandweer kreeg rond half elf de melding. Kort na de eerste melding is om versterking gevraagd en werd de brand opgeschaald naar eerst middelbrand en later grote brand.

De brandweer was met een hoogwerker en drie tankauto's in de Beukenlaan in Rouveen om het vuur te bestrijden. De brand in het huis liet zich moeilijk bestrijden. Op het moment dat de brand ontstond, was niemand thuis. Er raakte niemand gewond.

Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de garage en sloeg daarna over naar het huis. De woning is door het vuur en de waterschade voorlopig onbewoonbaar.