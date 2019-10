PEC Zwolle mist kans op plek tien door nederlaag bij Willem II

Willem II begon beter aan de wedstrijd en kreeg al vroeg kansen via Oulare en Peters, maar Van der Hart wist zijn doel schoon te houden. Na 24 minuten lukte dat echter niet meer. Falkenburg was alert na een redding van de doelman en schoot de rebound hoog het doel in. Even later dacht de thuisploeg op 2-0 te komen, maar Bouy haalde de bal van de lijn. Uit de herhaling leek het overigens wel een treffer te zijn. Vijf minuten voor rust voerde Jans al een dubbele wissel door. De ruststand was even later 1-0.

In het begin van de tweede helft bleef de thuisploeg de betere, maar grote kansen leverde dat niet op. Na een uur kwam Zwolle beter in de wedstrijd. Brock-Madsen kreeg een goede kans, maar benutte die niet en even later bracht Lamprou redding op een kopbal van Holla. Ojo was namens Willem II dichtbij uit een vrije trap en aan de andere kant wist Lamprou een snoeiharde vrije bal van Holla te keren. Zwolle kwam echter niet meer tot scoren. Sterker nog, in blessuretijd maakte invaller Haye de 2-0 en dat was ook de eindstand. Zwolle blijft door de nederlaag op 27 punten staan.

Willem II - PEC Zwolle 2-0

1-0 Falkenburg (24)

2-0 Haye (90+1)

Arbiter: Kuipers

Geel: Brock-Madsen, Warmerdam, Koppers

Willem II: Lamprou; Joppen (Haye/67), Lachman, Peters, Tshimanga; Ojo, Falkenburg, Kali; Croux (Lieftink/81), Oulare (Sol/73), Koppers.

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Saymak (Van de Pavert/40), Holla, Thomas; Ehizibue (Mokhtar/40), Brock-Madsen, Menig (Achahbar/67).