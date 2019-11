Turkse gemeenschap in Deventer noemt gespannen situatie politiek spel

De Turkse gemeenschap in Deventer vindt de gespannen situatie tussen Nederland en Turkije een politiek spel. Ministers van beide landen moeten het samen oplossen, zeggen de Turken in Deventer. De stad is voor Turken in het oosten van Nederland belangrijk, omdat er een consulaat is. Zo kon bij Turkse verkiezingen in Deventer worden gestemd.

In Rotterdam werd afgelopen nacht bij het Turkse consulaat geprotesteerd naar aanleiding van het Nederlandse besluit om de Turkse minister Kaya van Familiezaken te bestempelen tot ongewenste vreemdeling en haar het land uit te zetten. Dit protest liep uit op arrestaties.

Klein protest bij consulaat in Deventer

Ook bij het Turkse consulaat in Deventer is er een protest geweest van enkele tientallen mensen. In tegenstelling tot in Rotterdam bleef het in Deventer rustig.

De gebeurtenis van afgelopen nacht leeft onder de Turkse gemeenschap in Deventer. Turkse inwoners zeggen dat ze de situatie nauwlettend hebben gevolgd, maar ze willen zich op radio en tv niet uitlaten over de kwestie.

Een van de Turkse Nederlanders in Deventer verwoordde het zo: "Het enige wat wij willen, is in vrede in Nederland leven."