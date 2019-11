Tweede deel Noabers online: 'Begrafenis'

Het tweede deel van de serie Noabers is nu te zien. In de sketch 'Begrafenis' zien we Miep met haar kleindochter Isabelle bij een begrafenis.

Over Noabers

In korte sketches wordt het reilen en zeilen van een groep inwoners van een kleine, geïsoleerde en overwegend agrarische gemeenschap in Overijssel gevolgd. De personages in Noabers zijn karakters waarbij de tijd heeft stilgestaan, veelal in het bezit van een accent en nogal ongemakkelijk in de omgang.



Juist deze clichés en stereotypen bieden ruimte voor komische situaties en zelfspot. Het is een aflevering van twintig minuten met vier verhaaltjes.