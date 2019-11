Jans baalt van PEC Zwolle: "Daar heb ik de hele week zo op gehamerd"

"Het belangrijkste is dat voor een wedstrijd in een soort trance moet zijn, waardoor je alles uit jezelf haalt. Dat betekent dat je scherp bent, snel handelt, tweede ballen wint en duels wint. Daar waren we niet klaar voor", zegt Jans tegen RTV Oost. "Daar heb ik de hele week zo op gehamerd en ik baal ervan dat het niet gelukt is. Het was in de eerste helft veel te mak en te tam. We lieten ons echt een beetje onder de voet lopen door Willem II."

Jans wisselde in de eerste helft al twee keer. "Ik vond dat ik ook echt moest ingrijpen, want het dreigde alleen maar erger te worden. In de tweede helft hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen, maar waren we niet effectief. Als je de hele wedstrijd zo speelt, dan had de uitslag ook anders kunnen zijn", aldus de oefenmeester.