FC Twente onderuit op bezoek bij Ajax

De eerste goede kans van de wedstrijd was voor Dolberg. Marsman wist hem echter van score af te houden. Ziyech probeerde het daarna, zijn eerste schot ging naast en op de tweede bracht Marsman opnieuw redding. Ook Veltman probeerde het. Hij schoot uit een volley net over. Mokotjo schoot namens Twente wild naast en even later kon Ünal vrijstaand koppen, maar mikte naast het doel. Traoré kreeg kort voor rust een grote kans, maar hij miste en even later was het rust: 0-0.

Ook na rust probeerde Traoré het, maar hij schoot nu over. Even later was het wel raak. Younes schoot op aangeven van Klaassen de 1-0 binnen. Tien minuten later werd de score verdubbeld. Dolberg omspeelde Marsman en tikte al vallend de 2-0 binnen. Daarna vond Ajax het wel welletjes en wist Twente niets meer te creëren om nog aansluiting te vinden. In blessuretijd zorgde Dolberg op aangeven van Ziyech nog voor de 3-0.

Ajax - FC Twente 3-0

1-0 Younes (55)

2-0 Dolberg (67)

3-0 Dolberg (90+1)

Arbiter: Makkelie

Geel: Klich

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven (De Ligt/76); Schöne (Van de Beek/81), Klaassen, Ziyech; Traoré (Kluivert/60), Dolberg, Younes.

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Andersen, Thesker, Van der Lely; Mokotjo, F. Jensen (George/75), Klich; Ede (Seys/60), Ünal, Celina (Trajkovski/75).