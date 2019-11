Ter Mors valt in WK-finale en mist medaille met aflossingsploeg

Jorien ter Mors heeft zondagmiddag geen medaille behaald met de Nederlandse aflossingsploeg. De shorttrackster uit Enschede kwam in de laatste drie ronden van de finale ten val en daardoor was Nederland kansloos voor een medaille bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam.

Ter Mors hoorde zondag pas dat ze in actie mocht komen in de eindstrijd. De Enschedese was als reserve afgewezen voor de aflossing en kwam zaterdag al in actie in de halve finale. In de finale reed ze met Yara van Kerkhof, Rianne de Vries en Suzanne Schulting. China kroonde zich tot wereldkampioen. Hongarije pakte het zilver, terwijl Japan zich tevreden moest stellen met brons. Individueel kwam Ter Mors niet in actie in Ahoy, omdat ze zich heeft gefocust op het langebaanschaatsen.