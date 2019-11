Enis Odaci: "Niet alle Turken staan achter Erdogan"

"Het merendeel van de Nederlanders met een Turkse achtergrond, is tegen Erdogan en zijn beleid." Dat zei publicist Enis Odaci in het TV-programma Overijssel Vandaag op TV Oost.

Volgens Odaci gaat het om zeker 75% van de Turkse-Nederlanders. "Die zijn vaak van Koerdische- of Alevitische afkomt of zijn Gülen-aanhangers. Die worden in deze discussie niet gehoord en vormen echt de zwijgende meerderheid. Zij vinden het heel goed dat de Nederlandse regering stevig optreedt tegen de uitlating en handelwijze van Turkije."

Bezoek aan Beckum afgeblazen

Afgelopen vrijdag werd het bezoek van de Turkse minister van familiezaken aan zalencentrum Beckum Palace in de gemeente Hengelo afgeblazen. Een dag later werd minister Kaya van Familiezaken tegengehouden bij het Turkse consulaat in Rotterdam, wat leidde tot een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

'Slecht idee om het associatieverdrag op te zeggen'

"Wat we in Rotterdam zagen zijn 150 demonstranten. De Turkse gemeenschap in Nederland bestaat uit zo'n 400.000 mensen." Het afschaffen van een dubbel paspoort vindt Odaci geen goed plan. "Dat treft een hoop burgers die niets met het huidige conflict te maken hebben." Het CDA kwam met het idee het associatieverdrag met Turkije op te zeggen. Daarin staat onder meer dat Turken in Nederland hun Turkse paspoort mogen houden en dat ze niet hoeven in te burgeren.