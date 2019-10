Oud-teammanager FC Twente Toon Renes overleden

Voormalig teammanager van FC Twente Toon Renes is gisteren op 70-jarige leeftijd overleden. Renes was al enige tijd ziek.

Eind vorig seizoen nam hij afscheid als teammanager bij FC Twente. Hij was ruim dertig jaar in dienst bij de club uit Enschede. Daarna ging het snel slechter met Renes, die leed aan kanker.



Echte clubman

FC Twente is in rouw na het droevige bericht. "We nemen afscheid van een echte clubman. Dat valt zwaar, hoewel we wisten dat dit moment dichterbij kwam", laat directeur Jan van Halst in eerste reactie weten. "Toon had altijd maar een belang, en dat was het belang van FC Twente. Hij leefde voor zijn club. FC Twente is hem enorm veel dank verschuldigd."



Bijeenkomst in De Grolsch Veste

De crematie vindt in besloten kring plaats. FC Twente organiseert komende woensdagavond in De Grolsch Veste een samenzijn ter nagedachtenis aan Toon. Deze avond start om 19.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.