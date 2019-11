Twentse fitte vijftigers op de vuist

Het is een beetje als Badr vs. Rico, maar dan op leeftijd. Morgenavond staan vijftigers Roy Luimes uit Borne en Chico Martinez uit Enschede tegenover elkaar in de kickboksring. Ze strijden in een K-1 kickbokspartij om de 'White Diamonds Champion' titel.

Beide heren zijn gebrand op de overwinning. "Ik denk dat Chico KO gaat in de tweede ronde", zegt Roy 'Cinderella Man' Luimes. Datzelfde zegt Chico overigens over Roy. Al maanden zijn de 2 in voorbereiding. Ze trainen vijf keer per week en lijken daardoor niets voor de ander onder te doen.

Bucketlist

Roy heeft een verleden als bokser en werd in één adem genoemd met Regilio Tuur. Chico heeft een carrière achter zich als mma-vechter. Hij vocht 49 wedstrijden als semi-prof. "Ik vocht de hoofdpartij op gala's waar Badr Hari ook was." De mannen nemen de wedstrijd heel serieus. "Zo'n kampioensgordel staat echt nog op m'n bucketlist", zegt Luimes. "Misschien is dit wel de start van meer veteranentoernooien in Oost-Nederland", zegt Martinez.

De vechtpartij is morgenavond in topsporthal IISPA in Almelo. De partij begint rond 21.00 uur.