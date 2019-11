Welke Overijsselaars maken volgens de peilingen kans op een Kamerzetel?

Acht Overijsselse Kamerkandidaten krijgen op dit moment op basis van vijf bekende peilingen straks een plek in de Tweede Kamer. Een negende kandidaat - CDA'er Hilde Palland - ziet per week haar kans op een zetel stijgen. In haar geval zijn nog niet alle vijf peilingen het eens over het antwoord op de vraag of zij straks de Tweede Kamer in mag.

De VVD doet het goed in de peilingen: de partij schommelt tussen de 23 en 25 zetels. Als de peilingen het bij het rechte eind hebben, dan mogen Han ten Broeke (plek 9), Malik Azmani (10) en Daniel Koerhuis (22) rekening houden met een zetel.

Voor de PvdA ligt het voor de hand dat Sharon Dijksma (plek 4) verkozen wordt. De partij doet het de afgelopen weken overigens niet goed in de peilingen. Het aantal zetels in de peilingen schommelt tussen de veertien (I&O Research) en negen (Maurice de Hond). De kans dat Keklik Yücel (plek 16) opnieuw een zetel krijgt, lijkt heel klein geworden.

De PVV daalt de afgelopen weken ook in de peilingen. Halverwege februari moest de partij volgens enkele peilingen rekening houden met bijna dertig zetels. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 24 zetels (aldus EenVandaag en TNS NIPO) of lager. Edgar Mulder (plek 15) lijkt een zetel niet te kunnen ontgaan. PVV'er Roy van Aalst (plek 20) hoeft zich op basis van de huidige peilingen ook nog geen zorgen te maken, mits de PVV niet verder daalt in de peilingen.

Dan de SP: iemand die de verkiezingsdag met behoorlijk wat vertrouwen tegemoet kan zien, is waarschijnlijk Frank Futselaar (plek 11). De SP is de afgelopen weken gestegen in de peilingen van zo'n elf zetels (I&O Research, Maurice de Hond en TNS NIPO) in de derde week van februari naar vijftien zetels (EenVandaag, TNS NIPO en Maurice de Hond) nu.

Een andere partij die stijgt in de peilingen, is het CDA. Pieter Omtzigt (plek 4) hoeft zich geen zorgen te maken. De partij moest volgens de peilingen halverwege februari nog rekenen op zestien tot achttien zetels. Inmiddels zijn er peilingen die aangeven dat de partij twintig (EenVandaag), 21 (IPSOS) of zelfs 22 zetels (Maurice de Hond) krijgt. Goed nieuws voor Hilde Palland (plek 21), die haar kans op een zetel met de dag groter ziet worden.

Voorkeursstemmen en toelichting

In bovenstaand verhaal is geen rekening gehouden met voorkeursstemmen. Als een Kamerkandidaat voldoende voorkeursstemmen krijgt, dan krijgt hij of zij een zetel ten koste van een hoger geplaatste kandidaat op de lijst.

Ook is het op dit moment onmogelijk om rekening te houden met eventuele plekken die gekozen Kamerkandidaten kunnen innemen in een nieuw Kabinet. Als dat gebeurt, dan schuiven er mensen op de lijst op, waardoor kandidaten die eerst buiten de boot vielen alsnog in de Kamer komen.

Voor dit overzicht is gekeken naar de peilingen van EenVandaag, I&O Research, IPSOS, Maurice de Hond en TNS NIPO. De actuele resultaten van deze vijf peilingen zijn te vinden op Frontbencher. Voor meer informatie over regionale Kamerkandidaten, kijk op onze website Stem Overijssel.