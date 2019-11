Niet praten, alleen maar appen in de klas in Zwolle

Een groep leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle communiceert dinsdag de hele dag alleen maar via apps op de telefoon. Ze doen mee met het experiment '24 uur online'.

Het gaat om achttien leerlingen. Ze zitten in 3 havo en 3 vwo en geven alleen maar antwoord via tekstberichten met een mobiel of een tablet. Alleen de docenten mogen praten tijdens de lessen.

Het experiment duurt 24 uur en gaat buiten schooltijd door. Dus ook thuis en met vrienden wordt alleen maar via tekstberichten gecommuniceerd.

Digitale communicatie

Het experiment is bedacht door 3FM en Omroep Human. Zij willen uitzoeken hoe het voor jongeren is wanneer zij alleen maar via geschreven tekstberichten mogen praten.

Bekend is dat jongeren steeds vaker voor deze methode kiezen om met elkaar in contact te komen. Even bellen of een face tot face gesprek doen jongeren steeds minder vaak. Vooral de communicatie met vrienden verloopt digitaal.

Thorbecke Scholgengemeenschap is de eerste school die het vak 'mediawijsheid' heeft ingevoerd. De school is daarom uitgekozen voor dit experiment. De leerlingen die meedoen volgen dit keuzevak. Woensdag wordt het experiment geëvalueerd.