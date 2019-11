Staatssecretaris Dijksma betreurt onrust in Overijssel over laag vliegen

Staatssecretaris Sharon Dijksma betreurt het dat er in Overijssel onrust is over de vliegroutes naar Lelystad Airport. Volgens haar is er een onjuist beeld ontstaan dat vliegtuigen onnodig lang en laag over Overijssel aanvliegen of rondcirkelen.

Dat antwoordt Dijksma op vragen van de CDA-Kamerleden Van Helvert en Omtzigt. Toch zijn de zorgen van Pieter Omtzigt nog niet weggenomen. "Er zijn nog steeds wachtcirkels, waarbij vliegtuigen lager mogen vliegen. De vraag is hoe vaak die gebruikt gaan worden," zegt hij in een reactie op radio Oost.

Wel is Omtzigt blij om te horen dat staatssecretaris Dijksma open staat voor overleg om te kijken hoe het luchtruim opnieuw ingedeeld kan worden.

Alleen bij Kampen kunnen vliegtuigen lager vliegen

Dijksma herhaalt dat vliegtuigen ruim boven de 6.000 voet (1850 meter) Nederland boven Twente binnenkomen, dan ter hoogte van Lemelerveld op 6.000 voet vliegen en zo laat mogelijk voorbij Zwolle verder dalen. Hetzelfde geldt voor de situatie bij Steenwijkerland. Alleen bij Kampen kunnen toestellen in bepaalde situaties lager moeten vliegen. Slechts bij hoge uitzondering zullen vliegtuigen de wachtgebieden bij Lemelerveld en Steenwijkerland gebruiken, waarbij volgens Dijksma 'in principe' op 6.000 voet wordt gevlogen.

De staatssecretaris laat volgens omroep Flevoland nog bekijken door de Luchtverkeersleiding Nederland en het Commando der Luchtstrijdkrachten of verbeteringen mogelijk zijn, voordat in mei de routes definitief worden vastgesteld. Voorstellen vanuit Overijssel om de routes verder aan te passen zullen worden meegenomen als het luchtruim in de toekomst opnieuw wordt ingericht.

Effecten vliegverkeer ten oosten van de IJssel niet onderzocht

De Kamerleden wilden ook weten waarom nooit is onderzocht wat de effecten van de vliegroutes voor Overijssel zouden zijn. Dijksma erkent dat het gebied ten oosten van de IJssel niet is onderzocht, omdat het geluidsniveau van de vliegtuigen daar ver onder de grenzen blijft waarbij maatregelen nodig zijn.

Omtzigt: "Het is vreemd dat Gelderland wel is onderzocht, terwijl de afstand tot Lelystad net zo ver is." Hij gaat daarom samen met experts de kaarten met aanvliegroutes bestuderen om te kijken of hij alsnog wil dat er onderzoek wordt gedaan naar geluidsoverlast in Overijssel.