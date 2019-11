Goed nieuws: aantal banen is gestegen in Overijssel

Goed nieuws vanuit de provincie: In 2016 waren er meer banen dan in het jaar ervoor. 549.800 om precies te zijn.

En dat zijn er 4.400 (0,8%) meer dan in 2015. Meer werkgelegenheid en dus meer kans voor mensen op een baan. De stijging geldt over de hele breedte wat betreft de regio's in Overijssel.

Op hun eigen website koppelt de provincie de groei vooral aan de economische crisis. De handelssector had de afgelopen jaren last van naweeën van de crisis in 2008, maar kent dit jaar weer een groei.

Horeca en communicatie

Sectoren als de horeca en 'advies, informatie en communicatie' hadden minder last van de crisis en doen het ook dit jaar weer goed. Ook in het afvalbeheer is het aantal banen gestegen, maar die sector is klein waardoor de cijfers relatief zijn. De zorgsector kende een daling van 1%: 900 banen minder dan in 2015.

Eenmanszaken slaan aan

Nog beter dan de groei van het aantal banen, was de groei van het aantal bedrijven. Hieronder vallen echter ook alle nieuwe eenmanszaken en kleine bedrijven.