Respect voor de nachtzuster

Het is half twaalf 's nachts. De nachtzuster dweilt nog snel even de vloer. Het is haar net gelukt om de laatste bewoner die nog wakker was, naar bed te brengen. "Nu ligt iedereen in bed, maar meestal kruipen de eerste er om twaalf uur weer uit."

Ik kijk verbaasd. In de nacht slaapt toch iedereen? De nachtzuster moet toch alleen even helpen als er iemand naar het toilet moet? Of ben ik nu heel naïef? Ik dacht dat ik in de roze, zachte oorstoel een dutje kon doen, totdat de pieper van de nachtzuster mij wakker zou maken.

Dan begint de pieper in het borstzakje van de nachtzuster te trillen. Dat betekent dat er iemand langs de sensor in zijn kamer is gelopen. Ik doe mijn camera aan en loop achter haar aan. Ze heeft de pas er goed in. En ja, daar loopt Reinier over de hal. Vorige week heb ik hem 's morgensvroeg om half zeven gefilmd. Toen was hij deurklinken aan het testen. Nu blijkt dat hij één van de nachtbrakers van deze woning is. De bewoners van de psychogeriatrische afdeling van Het Dijkhuis weten het verschil tussen dag en nacht niet meer. De mensen die rolstoelafhankelijk zijn, gaan hun bed niet uit. Maar de mensen die kunnen lopen, gaan gerust naar het toilet. En als ze niet moe zijn, wandelen ze in hun pyjama door de hal. Komen ze met de nachtzuster kletsen. Vragen ze haar aandacht en maken haar nacht drukker dan bedacht.

Er moet geplast worden. Jan komt drie keer uit bed en wil echt niet gaan slapen. Hij loopt met zijn gebogen rug over de afdeling en verzint hoe hij het beste met zijn collega's in een busje een verre reis kan maken. Morgen. Woensdag. Met zes man. Maar die moeten wel met elkaar overweg kunnen. Wat hij bedoelt, snappen de nachtzuster en ik allebei niet. Dan is er nog iemand aan de wandel. Allemaal willen ze gezellig wakker zijn. De nachtzuster doet haar best om ze er steeds weer van te overtuigen dat het nacht is en dat ze lekker moeten slapen.

De nachtzuster kijkt mij lachend aan, als ik vertel dat ik een dutje wilde doen. Ze veegt het zweet van haar voorhoofd. Ik zweet ook. Je zou er conditie aan over houden. Er wordt naast het toilet gepoept en de meneer staat met zijn voeten in de ontlasting. Dat moet schoongemaakt worden. Na het schoonmaken ontdekken we dat Lies rondloopt. Gelukkig is Lies heel blij met de pluche kat, die door de nachtzuster tot hond is omgedoopt en Lies valt weer snel in slaap met het knuffelbeest in haar armen. Ook Bennie is wakker. Hij wil geen warme melk, hij zoekt gewoon zijn bed. En ondertussen is de pieper geen seconde gestopt met piepen. De nachtzuster probeert soms een slok koffie of een hap van haar yoghurt te nemen. Maar gewoon even rustig zitten om het bakje leeg te eten, dat lukt niet.

En dan houdt mijn camera ermee op. Vol. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Blijkbaar was niet alleen de nachtzuster druk deze nachtelijke uurtjes... ik ook. Anderhalf uur materiaal erbij. Er kan niks meer bij. Het is vier uur 's nachts en ik ga maar naar huis. Terwijl de nachtzuster verder gaat met de nachtbrakers. Nu begrijp ik waarom sommige bewoners knikkebollend aan het ontbijt zitten. Respect voor de nachtzuster. En voor de bewoners... die maken pas drukke uren...

