Beloften: PEC wint opnieuw, Heracles en GA Eagles verliezen

Alleen de beloften van PEC Zwolle hebben maandagavond hun competitiewedstrijd gewonnen. Jong Go Ahead Eagles en Jong Heracles Almelo leden een nederlaag.

PEC Zwolle

Jong PEC Zwolle was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de beloften van Willem II. Wouter Marinus en Hervin Ongenda (strafschop) maakten de treffers. Voor de Zwollenaren was het al de vierde overwinning op rij.

Go Ahead Eagles

Jong Go Ahead Eagles heeft Jong NEC maandag niet van het kampioenschap af kunnen houden. De Nijmegenaren waren in eigen huis met 4-1 te sterk. Norichio Nieveld scoorde voor de Deventenaren, maar op dat moment leidde NEC al met 4-0 door treffers van Stefan Mauk (2x), Reagy Ofosu en Jordan Larsson. Door de zege kan Jong NEC de titel in deze competitie niet meer ontgaan.

Heracles Almelo

De beloften van Heracles hebben voor de derde keer op rij verloren. In het Polman Stadion was hekkensluiter Jong Roda JC met 2-0 te sterk. Vijf minuten voor tijd was de stand nog 0-0. Door late goals van Jeremy Mayele Munkana en Celestin Djim Ndogo wonnen de Limburgers alsnog. Bij Jong Heracles maakt Mark-Jan Fledderus zijn rentree na zes maanden blessureleed.