Zwolse Yildirim is teleurgesteld in fractie: "Ze kwamen niet voor mij op"

Een hectische dag voor het Zwolse gemeenteraadslid Cemal Yildirim. Hij plaatste zijn mening op social media, werd door zijn partij in een spoedberaad betrokken en was aan het einde van de avond gemeenteraadslid af .

"Ik had wel wat meer sympathie verwacht van de partij", vertelt Yildirim, als hij terugkijkt op de dag. Koel is zijn stem, met nog steeds een lichte verbazing over hoe dit uit de hand heeft kunnen lopen: "Dit had niet gehoeven."

Wat is er gebeurd?

Yildirim plaatste op social media dat "Turkije moet doen wat nodig is en Nederland een lesje leren". Hij liet zijn gevoel spreken zegt hij: "Ik geef mijn mening over de situatie. Ik vind dat minister Kaya (Turkse minister van Familiezaken, red) niet netjes is behandeld en zo naar Duitsland is vervoerd. Excuses als dat verkeerd gevallen is, maar jammer dat het zo moest lopen."

Eer aan zichzelf

Yildirim wilde de eer aan zichzelf houden en stapte uit de fractie van Swollwacht. "Ik heb zeven jaar lang mij keihard ingezet voor de fractie. Hard geknokt. Maar vandaag kwam de fractie niet voor mij op. Dat is jammer."

'Ik ben een Zwollenaar'

In een bijzin neemt hij afstand van de uitspraken van de Turkse premier Erdogan, dat Nederland fascistisch en nazistisch is. "Ik voel mij zelf Nederlander. Ik voel mij Zwollenaar. Ik woon hier al veertig jaar en ben trots op dit land. Wat Erdogan roept, is ook niet netjes. Wat ik heb gezegd; daar speelden ook gevoel en emoties mee. Maar ik geef enkel een mening."