Driekwart van de Overijsselse jongeren heeft interesse in politiek

Met het programma 'Overijssel doet mee!' zet de provincie Overijssel zich sinds 2008 in om jongeren bij de democratie te betrekken. Via gastlessen, democratiespelen, debatten en andere evenementen ervaren jaarlijks zo’n 5.000 jongeren zelf hoe het werkt in de politiek en krijgen zij inzicht in de democratie.



Overijsselse jongeren zijn het meest geïnteresseerd in de landelijke politiek. Er is wel een verschil tussen de politieke interesse onder de jongere jeugd en die van de kiesgerechtigde jongeren. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft 13% geen interesse, ten opzichte van 38% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud.

Toenemende interesse in Europese politiek

Opvallend is de toenemende interesse van jongeren in de Europese politiek. Had in 2014 nog 41% een beetje tot veel interesse in de Europese politiek, begin 2017 was dit 59%. De interesse van jongeren in de gemeentelijke en provinciale politiek is de afgelopen jaren met respectievelijk 53% en 42% nagenoeg stabiel gebleven.

Als het gaat om vertrouwen in de verschillende politieke lagen dat de gemeentelijke politiek van jonge Overijsselaars het meeste vertrouwen. 68% heeft een beetje tot veel vertrouwen in de gemeentelijke politiek. Voor de landelijke politiek ligt dar op 65%, voor de Europese politiek op 61% en voor de provinciale politiek op 58%. Het vertrouwen in de provinciale politiek valt lager uit omdat een vijfde van de jongeren aangeeft geen goed beeld te hebben van deze politieke laag.

Oudere jeugd heeft meer vertrouwen in de politiek

Naarmate de jongeren ouder worden neemt het vertrouwen in de politiek aanzienlijk toe. Veelal omdat er in die leeftijdsgroepen meer kennis is. Ruim 80% van de jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft in 2017 een beetje tot veel vertrouwen in de gemeentelijke en landelijke politiek. Het vertrouwen van deze groep in de Europese en provinciale politiek ligt met respectievelijk 73% en 70% iets lager.

Politieke betrokkenheid onder jongeren neemt af

Ook al lijkt de interesse en het vertrouwen in de politiek toe te nemen onder jongeren, toch voelen zij zich weinig betrokken bij de politiek. Jongeren voelen zich bij geen enkele politieke laag sterk betrokken. In 2017 voelen zij zich het minst betrokken bij de Europese politiek (14%). Het meest betrokken voelen jongeren zich in 2017 bij de landelijke politiek (24%), gevolgd door de gemeentelijke politiek (21%) en de provinciale politiek (18%).

In vergelijking met 18- tot en met 24-jarigen in Nederland, dan komt het beeld naar voren dat Overijsselse jongeren sterker politiek betrokken zijn. Een kwart van de Overijsselse jongeren geeft in 2017 aan zich redelijk tot sterk betrokken te voelen bij de gemeentelijke en provinciale politiek. In Nederland is dit respectievelijk 13% en 14%. 40% van de Overijsselse jongeren voelt zich redelijk tot sterk betrokken bij de landelijke politiek. Gemiddeld in Nederland is dit 32%.