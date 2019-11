De verkiezingen komen eraan: hoe stemde Overijssel in 2012?

Met de verkiezingen voor de boeg vraagt iedereen zich af welke partijen straks ons land gaan besturen. Op basis van de peilingen ligt een coalitie van de VVD en de PvdA niet voor de hand. Deze partijen bleken in 2012 de grote winnaars van de verkiezingen, zowel landelijk als in Overijssel.

In veel Overijsselse gemeenten als grootste partij uit de bus. Meer dan de helft van de gemeenten in onze provincie - dertien om precies te zijn - kleurden VVD-blauw. In zeven gemeenten vierde de PvdA de overwinning: met name in de grote steden werd veel op deze partij gestemd.

SGP

De SGP trekt traditioneel veel stemmen in de gemeenten Staphorst, Rijssen-Holten en Zwartewaterland. Ook in 2012 bleek deze partij in de drie gemeenten de grootste te zijn.

In grote delen van Twente is de afgelopen jaren vaak op het CDA gestemd. Dat viel in 2012 een beetje tegen. Het CDA kwam 'slechts' in twee gemeenten als grootste naar voren: in Hellendoorn en in Twenterand.

Wat gaat er gebeuren?

Het CDA is de afgelopen weken gestegen in de peilingen: zullen we dit gaan merken in Overijssel? Trekt de VVD net zoveel stemmen als in 2012? En zal de PvdA ondanks de tegenslagen in de peilingen nog de grootste worden in de steden in Overijssel? We weten het na woensdag, als de eerste uitslagen binnenkomen.

Meer weten?

Meer weten over de verkiezingen, 'onze' regionale Kamerkandidaten en regionale thema's? Kijk op onze speciale verkiezingswebsite Stem Overijssel.