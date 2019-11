Spannend voor Zwolse leerlingen; 24 uur niet praten en alleen maar appen

Praten is verboden; alleen appen is toegestaan

Achttien leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle zijn vanochtend begonnen aan een experiment dat nog nooit eerder is gedaan. Ze mogen 24 uur niet praten. Alle vormen van verbale en nonverbale communicatie zijn tijdens dit experiment niet toegestaan.

Het idee komt van Onno Hansen-Staszynski uit Amsterdam. Volgens hem nemen jongeren nauwelijks nog de moeite om iemand te bellen. Dat bleek vanochtend ook bij Thorbecke Scholengemeenschap. In de klas gaven de leerlingen die meedoen aan het project aan dat ze nooit bellen maar wel tekstberichten sturen.

Hoe ziet het leven eruit wanneer je alleen nog maar via deze tekstberichten mag communiceren? Hoe belangrijk is het dat we met elkaar kunnen praten? Het onderzoek dat op de Zwolse school is gestart, zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.

Digitaal bord

Ook in de lessen wordt gecommuniceerd via de mobiele telefoon. De docenten mogen wel praten, maar alle antwoorden komen digitaal. Daarvoor wordt een digitaal bord gebruikt waar de tekstberichten van de leerlingen op geprojecteerd worden. Op het lesrooster stond vanochtend Nederlands en wiskunde.

'Interessant project'

Via de WhatsApp sprak verslaggever Mark Bakker met Lotte en Milla. Ze zaten met z'n drieën op een bankje en mochten elkaar niet aankijken. De beide dames vinden het wel een interessant project. Het lijkt ze wel een flinke opgave om dit vol te houden. Want onbewust praten ze toch best wel veel. Het moeilijkste van alles vinden ze het negeren van mensen. In die zin dat ze niemand recht in het gezicht mogen aankijken.

Na schooltijd gaat het project verder. Ook met bijbaantjes, sport of gewoon thuis gelden dezelfde regels. Er zijn uitzonderingen. Als bijvoorbeeld een agent je op straat aanspreekt dan moet je wel op een normale manier antwoord geven. Morgenochtend om tien uur eindigt het project en mogen de leerlingen weer praten. Dan wordt gelijk geëvalueerd hoe het is gegaan.