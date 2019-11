Stem Overijssel: dit moet je weten voordat je morgen gaat stemmen

De verkiezingen staan voor de deur. Benieuwd naar welke rol de regio speelt bij de verkiezingen? Wie de regionale kandidaten zijn en hoe partijen denken over Overijsselse thema's? We zetten alles nog even op een rij!

RTV Oost heeft de afgelopen weken op verschillende manieren aandacht besteed aan de verkiezingen. Onder het motto 'Stem Overijssel' hebben we een speciale themawebsite opgezet.

Op welke Overijsselse Kamerkandidaten kan ik stemmen?

Aan de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer doen 44 politici uit Overijssel mee. Dertien van hen zijn lijstduwer. Negen mensen maken op basis van de peilingen kans op een zetel, de rest zal een zetel moeten winnen met voorkeursstemmen.

Meer informatie over de regionale Kamerkandidaten is hier te vinden. Meer informatie over voorkeursstemmen vind je hier.

Hoe denken partijen over Overijsselse thema's?

We hebben zes thema's geselecteerd die volgens ons van meer dan gemiddeld belang zijn voor Overijssel. Deze thema's zijn hier te vinden.

Vervolgens hebben we op basis van de thema's zes stellingen voorgelegd aan de landelijke partijen. De stellingen en de reacties van de verschillende partijen zijn hier te vinden.

Daarnaast hebben we twee debatten georganiseerd met regionale politici in de hoofdrol. Bekijk hier debat 1 en debat 2.

Waar kan ik stemmen?

Op heel veel plekken in Overijssel openen stembureaus de deuren in buurthuizen, scholen en wijkcentra. Een overzicht van alle stembureaus in Overijssel is hier te vinden.

Benieuwd wat er wel en niet mag in een stembureau? Klik dan hier.

En dan?

Als je hebt gestemd, dan is het wachten op de uitslag. Als er ondertussen nieuws is over regionale Kamerkandidaten, dan melden we dat uiteraard op onze website. Verslaggevers van RTV Oost gaan morgen daarnaast de hele dag de provincie door om aandacht te besteden aan de verkiezingen. Ook komt er een liveblog met alle relevante en actuele ontwikkelingen in de provincie én in Den Haag.

Waar vind ik de uitslagen?

De uitslagen worden per gemeente gepubliceerd op onze themawebsite zo snel als ze bekend zijn. Ondertussen melden we natuurlijk ook wat de uitkomsten zijn van relevante slotpeilingen en exitpolls.