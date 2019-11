Programma: IJsselderby in de eredivisie en toppers in de hoofdklasse

Betaald voetbal

In de eredivisie staat zondag de IJsselderby op het programma. Op vrijdag opent FC Twente speelronde 27 met het duel bij Roda JC. Heracles speelt zaterdag tegen Sparta Rotterdam. In de 2e divisie gaat HHC zaterdag op zoek naar belangrijke punten tegen Kozakken Boys. Jong FC Twente gaat op bezoek bij VVSB.

Amateurvoetbal

In de hoofdklasse B spelen SC Genemuiden en Staphorst een topper. Nummer drie Genemuiden ontvangt nummer twee DOVO en nummer vijf Staphorst gaat op bezoek bij koploper ACV. Bij zeges van de Overijsselse clubs wordt het verschil in de top vijf erg klein. Quick'20 speelt in de 3e divisie al op zaterdagavond. De ploeg gaat op bezoek bij hekkensluiter Jong FC Den Bosch.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat de Overijsselse derby tussen FC Twente en PEC Zwolle vrijdag op het programma in Hengelo. Afgelopen zaterdag wist de Zwolse ploeg Twente nog te verrassen in de beker. In de competitie is het verschil tussen de ploegen groot.

Basketbal

Landstede Basketbal komt deze week al op donderdag in actie in de Dutch Basketball League. De Zwolse ploeg speelt dan in eigen huis tegen New Heroes. Landstede is al zeker van de play-offs om de landstitel.

Volleybal

De volleyballers van VC Zwolle kunnen zondag een goede stap zetten richting de play-offs van de eredivisie. De ploeg staat negende en die plek geeft recht op het spelen van die play-offs. Zondag gaat Zwolle op bezoek bij Alterno, een concurrent om die plek.

In de kampioensgroep bij de dames spelen Set-Up'65 en Eurosped zondag een thuisduel. Set-Up ontvangt nummer laatst Flamingo's'56 en Eurosped speelt thuis tegen VC Sneek, de nummer twee. In de degradatiegroep kan Regio Zwolle zich zondag definitief veilig spelen. De ploeg gaat op bezoek bij hekkensluiter Taurus. Zwolle heeft in dat duel twee sets nodig om zeker te zijn van nog een jaar eredivisie.